В «Фонбет» назвали ставки игроков на матч Россия — Чехия

Матч хоккейного ЧМ-2021 Россия — Чехия начнётся сегодня, 21 мая, в 16:15 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на эту игру.
73% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян в основное время, 23% — на Чехию, ещё 4% — на ничью в основное время.
На то, что команды забросят как минимум 6 шайб, поставлено 46% объёма рынка при коэффициенте 2.10. 54% приходится на то, что в матче будет меньше 6 шайб (коэффициент 1.73).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Валерия Брагина в основное время. На этот исход поставлено 51% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех чехов в основное время (22%), на победу нашей сборной с учётом овертайма и буллитов (14%), на непроигрыш россиян (11%) и на то, что Чехия не уступит (2%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 300 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу России с коэффициентом 2.25. Средняя сумма ставки на матч — 250 рублей.
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