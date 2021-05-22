«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Вильярреал.



Ставка: победа «Реала» за 1.46.

«Через три дня «Вильярреалу» предстоит главный матч в истории клуба, и на кону там будет стоять не только европейский титул, но и путёвка в Лигу чемпионов с полагающимися за это огромными премиальными для клуба. Оправданно ли для Унаи Эмери тратить слишком много сил на выездной матч с мадридским «Реалом»? Конечно, нет.

Возможно, ответ будет казаться не столь однозначным, если посмотреть на турнирную таблицу – если «Вильярреал» не поднимется в последнем туре на одну строчку вверх, обогнав «Бетис» или «Реал Сосьедад», а затем проиграет в Гданьске «Манчестеру», то «подводникам» достанется место лишь в Лиге конфедераций.

Но при этом можно запросто дать бой мадридскому «Реалу», оставить там массу сил перед битвой в Гданьске и даже в случае выигрыша у команды Зидана остаться лишь на седьмом месте. Поэтому, думаю, Унаи Эмери даст отдых не менее чем половине футболистов основного состава.



Так что наверняка мадридский «Реал» победит. Пока у «сливочных» остаются шансы обойти «Атлетико», нужно цепляться за эти шансы. Мне вполне нравится ставка на выигрыш «Реала» даже при сравнительно невысоком коэффициенте 1.46».