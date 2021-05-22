«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Вильярреал».



Ставка: тотал больше 3 гола за 1.72.

«В последнем туре испанского чемпионата столкнутся две команды, которые не отказались бы от трёх очков. Мадридскому «Реалу» для достижения своей цели необходимо побеждать и надеяться на промах «Атлетико». «Вильярреал» находится в подобной же ситуации, только борется он за попадание в Лигу Европы с «Реал Сосьедад» и «Бетисом».



Подозреваю, что никакой медленной игры мы здесь не увидим. Если команды начнут спокойно катать мяч, стараясь подловить оппонентов на ошибках, то такая встреча может закончиться нулевой ничьей. Этот результат никого не устроит, так что я предполагаю, что этот поединок может оказаться аритмичным. На определённых отрезках кто-то точно должен будет рисковать, поднимаясь выше и создавая для соперника возможности проводить ответные атаки.

Стоит отметить, что лишь за счёт контратак, которыми прекрасно умеют распоряжаться обе стороны, матч может наполниться голами. Мой выбор – ТБ 3 забитых мячей".