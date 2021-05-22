«Кальяри» — «Дженоа»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кальяри» — «Дженоа».



Ставка: гол в первые 22 минуты за 1.92.

"«Кальяри» и «Дженоа» избежали вылета из Серии А. Хозяева занимают 16-ю строчку, набрав 37 очков, а гости расположились на 14-м месте с 39 очками. Пусть здесь и нет явной турнирной мотивации, но нельзя исключать тот момент, что кто-нибудь из соперников пожелает сделать скачок на несколько позиций вверх. Всё-таки разрыв между командами в середине таблицы небольшой.



«Грифоны» не питают иллюзий по поводу собственной обороны, поэтому в последних матчах стремятся создать как можно больше угрозы у ворот оппонентов. Именно поэтому они умудрились дважды за месяц проиграть «Лацио» и «Аталанте» с одинаковым счётом 4:3. Полагаю, что и в заключительном туре Давиде Баллардини не станет ничего менять в игре своих подопечных.



Что касается «сардинцев», то я считаю, что не стоит обращать большое внимание на две нулевые ничьи подряд в их исполнении. Коллектив Леонардо Семпличи не боялся атаковать и мог спокойно зацепиться за победу как в матче с «Миланом», так и с «Фиорентиной». Единственное, что при столкновении с сильными противниками красно-синие чуть больше работают в защите, чем в играх с равными клубами. Я думаю, что в битве с «Дженоа» хозяева могут показать свою скуку по голам. Поскольку я не ожидаю ни от одной из команд целей сделать засуху, то предлагаю поставить на то, что первый мяч будет забит до 22-й минуты".