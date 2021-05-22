«Сельта» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Бетис».



Ставка: «Бетис» не проиграет + обе забьют за 2.02.

«Сельта» одержала пять побед в пяти последних турах, притом что ни у одной команды нет сейчас серии больше чем из двух побед подряд. Особенно впечатляюща была последняя победа галисийцев над «Барселоной». Однако больше галисийцам не за что биться. Они уже точно не сойдут с восьмой строчки в турнирной таблице.

Попадёт ли «Сельта» в Лигу конфедераций или останется без еврокубков – будет решаться исключительно в матче между… «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». Неудивительно, что в основной группе «Сельты» теперь занимаются много дублёров, и наверняка несколько из них дебютируют в этом матче в Примере.



«Бетису» же очки по-прежнему нужны. Пусть и нужны они для того, чтобы как раз не оказаться в той самой Лиге конференций, куда мечтает попасть «Сельта». Чтобы попасть в более статусную Лигу Европы, «Бетису» нужно побеждать в Виго. Хотя севильцы могут туда выйти и в случае поражения – если тот же «Вильярреал» проиграет мадридскому «Реалу». Учитывая, что турнирная мотивация есть только у «Бетиса», а мощная атака и посредственная оборона у обеих команд, я поставлю на то, что «Бетис» не проиграет при голах обеих команд".