«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Аугсбург».



Ставка: тотал больше 5 углового в первом тайме за 2.17.



«Все мы понимаем, что единственной загадкой и интригой этого чемпионата у «Баварии» является то, забьёт ли Левандовски рекордный 41-й мяч в сезоне. Если он сделает это, то обойдет Герда Мюллера, который держал рекорд по количеству мячей в Бундеслиге.



Но я даже не будут предлагать поставить на это событие, потому что оно мне кажется слишком предсказуемым, и коэффициент на его удачный исход наверняка очень низкий.



Если Левандовски выйдет на поле, то он наверняка забьёт. Футболист во второй части сезона выбывал ненадолго из-за травмы. Именно в тот период «Бавария» и не смогла одолеть „ПСЖ“ в Лиге чемпионов. Но зато сам Роберт смог в итоге приблизиться к рекорду немецкого чемпионата.



Победа «Баварии» в этом матче тоже очевидна, никакой интриги почти что нет. Поэтому я лучше предложу заключить пари на количество угловых в этой игре. «Бавария» будет играть дома и, скорее всего, много будет бить по воротам соперника.



Конечно, «Аугсбург» совсем без ответных атак «Баварию» вряд ли оставит. Всё-таки это чемпионат Германии. Здесь даже у «Аугсбурга» есть шанс забить. А атаки со стороны обоих соперников неминуемо будут приводить к угловым».