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«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании
Алексей Серяков
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

«Действующий чемпион Испании практически догнал лидера, сократив расстояние до земляков из «Атлетико» до двух баллов. После победы над «Гранадой» (4:1) и «Атлетиком» (1:0) «галактикос» осталось обыграть сегодняшнего соперника и ждать чуда в исполнении «Вальядолида».

За 37 туров добыто 24 победы и девять мирных исходов, что принесло 81 очко и второе место, которое никак не устроит Зидана. «Сливочные» забили 65 голов, из которых 22 мяча на счету Карима Бензема.

«Вильярреал» за 37 туров добыл 15 побед и 13 ничьих, что принесло 58 очков и место в Лиге конференций. В двух последних турах «жёлтая субмарина» обыграла «Вальядолид» (2:0) и «Севилью» (4:0). Победа в этой игре с некоторой долей вероятности может принести гостям место в Лиге Европы.

В этой игре фаворитом является «Реал», у которого остаётся небольшой шанс на победу в Ла Лиге. «Вильярреал» является очень хорошей командой, но впереди финал Лиги Европы, на чём сосредоточены все игроки и Унаи Эмери. Я отдам победу Мадриду».

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