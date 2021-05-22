«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал».
Ставка: победа «Реала» + тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
«Действующий чемпион Испании практически догнал лидера, сократив расстояние до земляков из «Атлетико» до двух баллов. После победы над «Гранадой» (4:1) и «Атлетиком» (1:0) «галактикос» осталось обыграть сегодняшнего соперника и ждать чуда в исполнении «Вальядолида».
За 37 туров добыто 24 победы и девять мирных исходов, что принесло 81 очко и второе место, которое никак не устроит Зидана. «Сливочные» забили 65 голов, из которых 22 мяча на счету Карима Бензема.
«Вильярреал» за 37 туров добыл 15 побед и 13 ничьих, что принесло 58 очков и место в Лиге конференций. В двух последних турах «жёлтая субмарина» обыграла «Вальядолид» (2:0) и «Севилью» (4:0). Победа в этой игре с некоторой долей вероятности может принести гостям место в Лиге Европы.
В этой игре фаворитом является «Реал», у которого остаётся небольшой шанс на победу в Ла Лиге. «Вильярреал» является очень хорошей командой, но впереди финал Лиги Европы, на чём сосредоточены все игроки и Унаи Эмери. Я отдам победу Мадриду».
- 22 мая 2021
-
17:15
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:53
- 21 мая 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00