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«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги
Алексей Серяков
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«Сегодня «Эйбар» выйдет на поле в ранге команды, которая уже решила свою судьбу и в следующем сезоне будет выступать в Сегунде. После семи лет в высшем дивизионе, на что мало кто мог бы дать прогноз в 2015 году, «оружейники» покидают элитный дивизион.

За 37 туров хозяева добыли всего шесть побед и 12 раз сыграли вничью, что принесло 30 очков и 20-е место в турнирной таблице. После ничьи с «Бетисом» (1:1) на выезде уступили «Валенсии» (1:4).

«Барселона» сама себя лишила звания чемпиона, причём сделала это второй раз подряд. Впрочем, титул у команды один остался — победа в Кубке Испании. За 37 туров каталонцы добыли 23 победы и 76 очков, что принесло третью позицию и путёвку в Лигу чемпионов.

В пяти последних турах подопечные Рональда Кумана добыли всего одну победу над «Валенсией» (3:2) и две игры проиграли, что и стало причиной неудачи.

Я считаю, что Куман выпустит на поле новый состав, в котором будет присутствовать молодёжь. Скорее всего, игра пройдет в стиле товарищеского поединка, но «Барса» выиграет за счёт класса исполнителей. Моя ставка – победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 голов».

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