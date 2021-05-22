«Эйбар» — «Барселона»: где будет трансляция матча, во сколько начало, какой канал

22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Эйбара» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 5.00.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.40, на пенальти — за 2.40.