Россия — Чехия: результат матча ЧМ-2021, как сыграли, какой счёт, кто победил

В первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На пятой минуте нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. На 10-й минуте чехи совершили перехват и убежали в контратаку. Якуб Флек получил пас, ворвался в зону и с кистей бросил в дальний угол — шайба прошла под блином Александра Самонова. Во втором периоде сначала Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. Менее чем через две минуты Якуб Врана сравнял счёт.
На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На 58-й минуте Доминик Кубалик вновь сравнял счёт. На последней минуте матча Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу.
Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 2.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2400 рублей. Ничья оценивалась в 4.50, победа Чехии — в 2.63.
На тотал больше 4.5 шайбы давали 1.61, на тотал больше 6.5 шайбы — 3.42. Гол в меньшинстве шёл за 5.00, точный счёт 4:3 в пользу России — за 29.0.
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