«Реал» — «Вильярреал»: где покажут в прямом эфире, смотреть онлайн, какой телеканал
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22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.
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