«Аталанта» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» с нулевой форой за 2.00.

«Аталанта», которая в последние годы стала очень мощной, принимает у себя дома «Милан», который в этом сезоне долгое время занимал первое место. Однако в итоге команда Пиоли уступила скудетто другой миланской команде – «Интеру». А сам «Милан» до последнего тура ведёт борьбу за выход в Лигу чемпионов.



Миланцам нужно только выигрывать или ждать, что «Ювентус» и «Наполи» потеряют очки. Сейчас сразу три команды претендуют на два места в топ-4. Отстающей командой пока что является «Ювентус», который вряд ли потеряет столь важные очки в последнем туре.



Так что «Милан», очевидно, будет очень замотивирован в этой игре. «Аталанта» же для себя всё решила. Она точно выйдет в Лигу чемпионов. Команда Гасперини на днях не смогла взять Кубок Италии, проиграв в финале «Ювентусу» (1:2).



Думаю, «Аталанта» уже начинает готовить игроков к отправке в сборные на Евро-2020. Сам клуб уже хочет отдохнуть от интенсивных игр чемпионата и еврокубков. А вот «Милану» сейчас никак нельзя расслабляться, команде необходимо бороться до последнего в их противостоянии.



«Милан» также будет свежее, ведь он не играл пару дней назад в Кубке. Учитывая все эти факторы, предложу поставить на успех миланцев в этой встрече с форой (0)».