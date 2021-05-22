Финляндия — США: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Финляндия — США.

Ставка: победа Финляндии за 2.04.

«Уфиннов совсем мало игроков НХЛ, поэтому они сыграют примерно таким же составом, что и в Евротуре. Финны практически ничего не будут менять по сравнению с чемпионатом мира 2019 года, когда они выиграли турнир. Они будут играть в привычной манере, откатываться к красной линии, ждать соперника и потом выбегать в быстрые контратаки, а также ждать игры в большинстве. Юкка Ялонен во всех своих командах ставил такой стиль игры и добивался хороших результатов.



Про США тяжело говорить, до чемпионата очень сложно сказать, как они будут играть. Американцы только собрались, им не будет хватать сыгранности, игрокам нужно привыкнуть друг к другу, поэтому они будут постепенно прибавлять по ходу турнира. У США, конечно, есть игроки НХЛ в составе, но это совсем не звёзды американского хоккея. Может быть, им даже придётся побиться за выход в плей-офф.



А в четвертьфинале американцы могут и сюрприз преподнести, как на чемпионате мира 2016 года, от которого у меня не самые приятные воспоминания. Тогда США вышли из группы в последний момент с четвёртого места и попали на сборную Чехии, которую я тренировал. Мы вышли в плей-офф с первого места, но в четвертьфинале уступили американцам в серии буллитов. В итоге они вышли в полуфинал, а мы отправились домой.



Сейчас США с первого матча вряд ли смогут показать хороший хоккей, финны будут превосходить их в командных взаимодействиях. Ставлю на победу Финляндии в основное время».