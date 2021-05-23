«Аталанта» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Милан».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

«Лига чемпионов для «Аталанты» точно будет, но второе место занять хочется, так как ничего подобного в истории клуба не было. Команда не в самом лучшем настроении — в Кубке Италии бергамаски уступили «Ювентусу», хотя первый тайм провели очень здорово.



«Милану» нужно только побеждать в этом матче, потому что любая осечка может привести к вылету из зоны Лиги чемпионов — «Ювентус» и «Наполи» поджимают. Недавние результаты настраивают на позитив, кажется, что «Милан» готов к борьбе. Но обыграть «Аталанту» очень непросто. Тем не менее «Милан» будет идти вперёд, пытаться забить, а «Аталанта» станет контратаковать, хотя она, как правило, старается играть первым номером. Но простор для контратак будет присутствовать. Мы помним, что в первом круге «Аталанта» обыграла «Милан» 3:0.



Думаю, здесь сухого матча не получится, а будут обоюдоострые атаки, поэтому поставлю на обе забьют и тотал больше 2.5. По шкале уверенности от одного до 10 это 9».