«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер» в 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.83.

«Понятно, что от этого матча стоит ждать забитых мячей, потому что обе команды играют в атакующий футбол. Но мне кажется, что здесь важнее другое обстоятельство – «Байер» зафиксировался на своём месте, не может подняться выше и не может опуститься ниже. Цена этого матча для «Байера» практически равна нулю.



«Боруссия» играет последнюю игру дома. Пусть и без зрителей, но для неё очень важна коллаборация со своим городом, со своей публикой. «Боруссия» сделает всё, чтобы победить. Думаю, самый хороший вариант ставки на этот матч – победа «Боруссии» с форой (-1)».