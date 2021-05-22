«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Поделиться
Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер» в 34-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1) за 1.83.
«Понятно, что от этого матча стоит ждать забитых мячей, потому что обе команды играют в атакующий футбол. Но мне кажется, что здесь важнее другое обстоятельство – «Байер» зафиксировался на своём месте, не может подняться выше и не может опуститься ниже. Цена этого матча для «Байера» практически равна нулю.
«Боруссия» играет последнюю игру дома. Пусть и без зрителей, но для неё очень важна коллаборация со своим городом, со своей публикой. «Боруссия» сделает всё, чтобы победить. Думаю, самый хороший вариант ставки на этот матч – победа «Боруссии» с форой (-1)».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:53
- 21 мая 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам