Великобритания — Россия: прогноз Анатолия Емелина на матч ЧМ-2021

Советский и российский хоккеист Анатолий Емелин дал прогноз на матч чемпионат Мира по хоккею Великобритания – Россия.
Ставка: победа России с форой (-6.5) за 1.55.
«Игра россиян против чехов мне понравилась. Было бы очень обидно, если бы команда Валерия Брагина ту встречу не выиграла. Три раза вели в счёте. Чехи – одни из фаворитов чемпионата мира. По именам команда выглядит весьма впечатляюще. И победа для нашей молодой команды важна в плане психологии. Ребята должны поверить в себя, в свои силы. Нашему вратарю Александру Самонову было непросто. Для него, как, кстати, и для многих ребят, это был дебютный матч на чемпионате мира. Команду нужно поздравить с победой на старте.
Для дружины Валерия Брагина матч против сборной Великобритании будет похож на хорошую двусторонку. В таких играх самое главное обойтись без травм, потому как изначально ясно кто выиграет. Нашей команде ни в коем случае нельзя расслабляться, нужно наращивать темп, искать свою игру, налаживать сочетания и четко отработать быстрый переход от обороны к атаке. Нужно постараться выиграть как можно с большим счетом, чтобы игроки почувствовали уверенность. Так что жду уверенной победы сборной России. Ставлю на победу России с форой (-6.5)».
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