Великобритания — Россия: прогноз Владимира Плющева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Великобритания – Россия.



Ставка: тотал меньше 8 шайбы за 1.65.

«Российская команда в первом матче чемпионата мира предстала сплочённой. Ребята продемонстрировали самоотдачу, играли по тренерскому заданию и добились необходимой для себя победы. После двух неудач в концовке заключительного этапа Евротура победа над чехами, которые нас тогда обыграли со счётом 4:0, нам была сейчас очень нужна и важна в психологическом плане.



Матч со сборной Великобритании будет вторым для нас меньше чем за сутки. Соперник – лёгкий, но, тем не менее, разгромного счёта я не жду. Наши ребята постараются улучшить взаимопонимание между собой, ещё раз потренировать схемы игры в большинстве и меньшинстве. Фору в семь шайб россияне не пробьют. В этом матче, на мой взгляд, более реальная ставка на «тотал меньше 8».