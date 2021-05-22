Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Великобритания — Россия: прогноз Владимира Плющева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Великобритания — Россия: прогноз Владимира Плющева на матч ЧМ-2021 по хоккею
Алексей Серяков
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Великобритания – Россия.

Ставка: тотал меньше 8 шайбы за 1.65.

«Российская команда в первом матче чемпионата мира предстала сплочённой. Ребята продемонстрировали самоотдачу, играли по тренерскому заданию и добились необходимой для себя победы. После двух неудач в концовке заключительного этапа Евротура победа над чехами, которые нас тогда обыграли со счётом 4:0, нам была сейчас очень нужна и важна в психологическом плане.

Матч со сборной Великобритании будет вторым для нас меньше чем за сутки. Соперник – лёгкий, но, тем не менее, разгромного счёта я не жду. Наши ребята постараются улучшить взаимопонимание между собой, ещё раз потренировать схемы игры в большинстве и меньшинстве. Фору в семь шайб россияне не пробьют. В этом матче, на мой взгляд, более реальная ставка на «тотал меньше 8».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021