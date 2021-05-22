Великобритания — Россия: прогноз Владимира Плющева на матч ЧМ-2021 по хоккею

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев дал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Великобритания – Россия.
Ставка: тотал меньше 8 шайбы за 1.65.
«Российская команда в первом матче чемпионата мира предстала сплочённой. Ребята продемонстрировали самоотдачу, играли по тренерскому заданию и добились необходимой для себя победы. После двух неудач в концовке заключительного этапа Евротура победа над чехами, которые нас тогда обыграли со счётом 4:0, нам была сейчас очень нужна и важна в психологическом плане.
Матч со сборной Великобритании будет вторым для нас меньше чем за сутки. Соперник – лёгкий, но, тем не менее, разгромного счёта я не жду. Наши ребята постараются улучшить взаимопонимание между собой, ещё раз потренировать схемы игры в большинстве и меньшинстве. Фору в семь шайб россияне не пробьют. В этом матче, на мой взгляд, более реальная ставка на «тотал меньше 8».
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