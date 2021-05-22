«Бостон» — «Вашингтон», 4-й матч: результат, кто победил, как сыграл Овечкин, счёт в серии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой «мишек» со счётом 4:1, благодаря которой они повели в серии — 3-1.



В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.



Овечкин провёл на льду 21 минуту и 12 секунд и, несмотря на заброшенную шайбу, завершил встречу с отрицательным показателем полезности — «-1». Его коллега по амплуа и одноклубник Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями и за 18.02 на льду продемонстрировал коэффициент полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов заработал двойной малый штраф, благодаря которому «Бостон» открыл счёт в матче.

Ставки на победу «Бостона» принимались с коэффициентом 2.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2110 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 4.34, а победы «Вашингтона» — в 3.24.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.80, победа «Бостона» с форой (-2.5) — за 4.20. На точный счёт 4:1 в пользу «Брюинз» давали 17.0.