«Аталанта» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан».



Ставка: ничья за 4.34.

«В Серии А «Аталанта» за 37 туров сумела добыть 23 побед и девять раз сыграла вничью, что принесло 78 очков и второе место в турнирной таблице. Два последних матча бергамаски выиграли — у «Беневенто» (2:0) и «Дженоа» (4:3).



На пути в финал Кубка Италии команда выбила из турнира «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (3:1). В минувшую среду решающий матч за этот трофей команда проиграла, уступив «Ювентусу» со счётом 1:2. «Богиня» пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где уступила уже на первом этапе мадридскому «Реалу».



«Милан» перед последним туром записал на свой счёт 23 успеха и семь матчей завершил миром. Такие результаты принесли 76 очков и третью позицию. После серии из трёх побед подряд гости потеряли турнирные баллы в поединке с «Кальяри» (0:0). Могу отметить третий показатель команды по качеству линии обороны.



Я считаю, что «Аталанта» может не отойти от поражения в Кубке, при этом «Милан» для них — принципиальный соперник. Скорее всего, гостям поможет мотивация, но вряд ли мы узнаем победителя в этой игре. Жду результативного мирного исхода».