«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» и «обе забьют» за 3.20.
«Сезон стал для «Астон Виллы» достаточно успешным. После того как команда с трудом набирала турнирные баллы в прошлом турнире, сезон-2020/2021 прошёл для «Виллы» успешно и коллектив остановит свой бег на 11-м месте турнирной таблицы.
Показатели результативности у хозяев довольно средние, при этом в трёх последних турах команда сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0), уступила «Кристал Пэлас» (2:3) и переиграла «Тоттенхэм» (2:1).
«Челси» расположился на третьей позиции. Синие получили нового наставника, с которым быстро нашли общий язык и завершили турнир очень неплохо, к тому же имеют прекрасный шанс выиграть Лигу чемпионов. Столичный клуб уступил в финале Кубка Англии «Лестеру».
В турнире АПЛ лондонцы записали на свой счёт 67 очков и третью позицию, которую могут потерять в случае неудачи. Думаю, «Челси» не упустит свой шанс. Команда имеет серьёзную мотивацию, при этом у неё нет права на ошибку.
В верхней части таблицы идёт борьба до последнего тура, что и повлияет на настрой «пенсионеров». Предполагаю результативную победу гостей».
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