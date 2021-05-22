Великобритания — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Великобритания — Россия.



Ставка: победа России с форой (-5.5) за 1.40.

«Думаю, российская сборная выиграет с преимуществом минимум в четыре шайбы. Наши ребята выложились в матче с чехами и сумели вырвать победу лишь в концовке поединка. Они потренировались, продышались. Сборная России очень неплохо смотрелась на площадке, если судить по взаимодействиям внутри команды. Может быть, немного поменяем игру в большинстве.



Надо готовиться к плей-офф уже потихоньку. По сути, в трёх встречах одержали победу – и уже там. Поэтому сейчас надо их обыгрывать и набирать очки, а дальше уже смотреть, как и что. Может, кого-то дополнительно нагрузить и готовиться серьёзно к матчам навылет. Лучше, конечно, с первого места выходить. Ещё будут встречи, в которых должны забирать очки, с той же Беларусью, например.



У британцев это первый матч, хоккеисты не успели войти в ритм чемпионата. Они будут упрямиться, а нам надо играть нормально, а не как года три назад, когда мучились с ними. Мастерства у сборной России явно больше. Самое главное, чтобы не было недооценки соперника. Забрасывать мы умеем – уже это показали. У нас нет таких хоккеистов, которые любят попижонить – все настроены очень серьёзно».