Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
Алексей Серяков
Комментарии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

«Манчестер Сити» — уже чемпион. А у «Эвертона» есть призрачный шанс на попадание в еврокубки. Поэтому гости будут стараться победить. Ничья их не устроит.

Считаю, что «Эвертон» не будет отсиживаться в обороне. Будет атаковать и гол забьёт. Хотя у Анчелотти низовая команда, которая мало пропускает и мало забивает. Клуб вслед за тренером исповедует итальянский стиль (причём не современный, а десятилетней давности).

Но здесь Анчелотти терять уже совсем нечего. Последний тур, «ириски» будут атаковать и свой гол забьют.

Ну а для «Манчестер Сити» это последняя репетиция перед финалом Лиги чемпионов. Удобный цикл, следующая игра будет на предстоящих выходных. Беречь силы некуда. А вот борьба за место в стартовом составе (на один из главных матчей в жизни любого игрока) будет в самом разгаре. Поэтому футболисты постараются максимально себя проявить и показать тренеру, что именно они достойны выйти на финальный матч Лиги чемпионов.

Исходя из этого, предположу, что «Сити» также станет атаковать, будет забивать и, скорее всего, забьёт много.

Мой прогноз — победа «Манчестер Сити». Команда сильнее, её футболисты лучше, высококлассных игроков в распоряжении Пепа больше. Учитывая, что я верю в хотя бы один гол от «Эвертона», то поставлю также на ТБ».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021