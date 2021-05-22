Чехия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Чехия – Швейцария.



Ставка: победа Чехии с форой (-1.5) за 2.24.

«В первом матче чемпионата мира чехи выглядели весьма неплохо. Конечно, не настолько, как в последней игре Еврохоккейтура, но лучше, чем от них можно было ожидать. Не без грехов, конечно, но у кого их не бывает на старте достаточно длинного турнира, к каковым следует причислить чемпионат мира.



Против россиян чехам пришлось играть вторым номером, но против швейцарцев им придётся куда больше активничать и создавать. Разрушать будет особо нечего, хорошо, если швейцарцы создадут десятую долю того, что накануне создала сборная России.



И вновь, на мой взгляд, решающим элементом станет тот факт, что для швейцарцев это будет стартовый матч чемпионата мира, тогда как чехи выйдут уже на свою вторую игру. Времени после первой у них было более суток, то есть, для полного восстановления более чем достаточно. А вот наработанную в первом матче сыгранность уже ничем не заменишь – в этом и есть главное преимущество чехов, которое они будут реализовывать, и, думается, сумеют реализовать.



Победа чехов в основное время не слишком простая, но и не особой сложности. В основное время и с преимуществом минимум в пару шайб».