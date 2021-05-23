«Аталанта» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Аталанта» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 2.64.

«Это самая интересная игра в Италии в последнем туре, а может, и самая интересная во всей Европе.



Дело в том, что если «Милан» победит, то «Ювентус» при любом раскладе останется без Лиги чемпионов. Но если «Аталанта» отберёт какие-то очки у россонери, то без Лиги чемпионов останется уже сам «Милан» (который долго шёл на первом месте и своей игрой заслужил право играть в ЛЧ).



Если бы не было игры на Кубок, я бы решил, что «Аталанта» очки у красно-чёрных отберёт. Но на Кубок против «Ювентуса» подопечные Гасперини отдали очень много сил. При этом «Аталанта» проиграла по делу, не создав ни одного момента во втором тайме.



Думаю, нечто подобное будет и в грядущей игре с «Миланом», который сверхмотивирован. Считаю, гости возьмут свои три очка, а «Ювентус» останется без Лиги чемпионов (зато с Кубком).



Мой прогноз — победа «Милана».