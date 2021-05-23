Канада — США: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Канада — США.
Ставка: Канада не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.
«Нас ожидает интересная борьба североамериканских стран, и я думаю, что больше шансов добиться успехов будет у канадцев. Они практически на всех чемпионатах мира выступают успешнее, чем американцы. США на этом чемпионате будут бороться за выход из группы, так как у них сейчас нет сильной команды, которая могла бы претендовать на медали.
У Канады далеко не самый сильный состав, но, мне кажется, он будет посильнее американского. И в этом матче я вижу Канаду фаворитом, хотя, конечно, в этом году у неё практически нет известных игроков. Сейчас у обеих сборных много молодёжи, игроков АХЛ, так что игра не должна получиться скучной.
Жду результативной игры, уверен, будет как минимум пять заброшенных шайб. Команды сыграют в открытый хоккей, тем более это только начало группового турнира и обеим командам нечего терять. Они покажут зрелищную игру, даже несмотря на то, что это принципиальное противостояние».
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