«Реал» — «Вильярреал»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 22 мая, в матче 38-го тура чемпионата Англии сыграют «Реал» и «Вильярреал». Начало матча — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Реал» — «Вильярреал».
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