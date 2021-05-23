«Лион» — «Ницца»: прогноз Павла Кириченко на матч чемпионата Франции

Профессиональный каппер Павел Кириченко дал прогноз на матч заключительного тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей».

Ставка: победа «Лиона» с форой (-1) по угловым в первом тайме за 1.64.

«Во французской Лиге 1 заключительный тур полон интриг — вопросы чемпиона, участников еврокубков и тех, кто покинет элиту, открыты.



«Лиону» нужна победа в матче с «Ниццей» — команда бьётся за третье место, дающее путёвку в Лигу чемпионов. Пока что «Лион» четвёртый — на одно очко впереди «Монако», у которого будет непростая гостевая игра с «Лансом». «Ницца» занимает место в середине таблицы, и турнирной мотивации у неё нет.



«Лион» за 18 домашних матчей нынешнего сезона в Лиге 1 в 14 случаях побеждал по угловым в первых таймах. Это говорит о силе атаки команды, которая прижимает соперников к воротам и заставляет отбиваться. «Ницца» по угловым в первых таймах, наоборот, имеет довольно скверную статистику, особенно в гостевых матчах, где явно команда действует вторым номером. Учитывая описанные выше турнирные расклады, логично ожидать продолжения тенденции и преимущества мотивированного «Лиона» по угловым в стартовые 45 минут».