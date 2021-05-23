«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Эвертон».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.48, обе забьют за 1.81.
«Последний тур АПЛ надвигается на нас со всей необратимостью. Сейчас мы будем говорить о матче «Манчестер Сити» — «Эвертон».
Команды подошли к этой игре в разном состоянии и с разной статистикой. «Манчестер Сити», к удивлению многих, не только забивает сам, но и даёт забивать сопернику. «Эвертон» чаще играет низ на выезде, у него неплохая серия, но в последнем туре, когда «Манчестер Сити» перед Лигой чемпионов будет прощаться со своей аудиторией, команда должна выиграть, вопреки тем прогнозам, которые можно прочитать у англичан.
Я предлагаю две ставки. Первая — победа «Манчестер Сити», вторая — обе забьют. Уверен в первой ставке на 8 из 10, во второй — на 10 из 10, потому что такие встречи всегда получаются результативными. Команды закрывают сезон и сделают это красиво».
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