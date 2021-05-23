«Аталанта» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 38-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Милан».

Ставка: гол «Аталанты» в первом тайме за 1.75.

«Милану» будет тяжело. В последних 11 очных матчах была одержана всего одна победа над «Аталантой». Это очень неудобный соперник для «Милана». А для кого команда Гасперини является удобным соперником? Для всех неприятный и неудобный. «Аталанта» в последних трёх сезонах является одной из лучших команд Серии А, поэтому «Милану» будет очень тяжело.



«Аталанта» после поражения в Кубке Италии захочет на мажорной ноте завершить чемпионат, хоть и не имеет турнирной мотивации. Не думаю, что Гасперини прямо выпустит второй состав. Есть у него обойма игроков, которые редко появляются в старте, они и могут сыграть, но в целом это команда системы. Система выше имён и фамилий, система выше звёзд.



Что касается кадров в «Аталанте», то я не буду здесь углубляться. Мирового масштаба звёзд там нет. Есть только одна звезда — Гасперини. В любом случае команда будет заточена на атаку. Политика в «Аталанте» такая, что кто бы ни вышел в старте, он должен получать удовольствие от футбола. Они создают моменты в каждом матче.



Есть любопытная тенденция, согласно которой «Аталанта» уже семь матчей подряд забивает в первом тайме. В последних четырёх матчах с «Миланом» «Аталанта» тоже забивала в первом тайме. Думаю, эту тенденцию нужно учитывать. «Аталанта» всегда с первых минут идёт в атаку.



Да, «Милан» в последних четырёх матчах после встречи с «Лацио» не пропускал, но там были и соперники другие: «Беневенто», «Торино», «Кальяри». Да, был «Ювентус», но там и стабильность хромает, а у «Аталанты» явно мощнее атака. У «Аталанты» нет Роналду, но есть система. Бергамаски создают больше моментов, чем «Ювентус».



Думаю, снова «Аталанта» до перерыва сможет забить. Коэффициент на гол «Аталанты» в первом тайме составляет 1.75. Считаю, «Аталанта» закроет этот сезон красиво».