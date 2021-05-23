«Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ в Лондоне

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Саутгемптон».
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.71.
«Вест Хэм» круто играет дома. Только «Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» набирают больше на своих стадионах в этом сезоне.
Вообще, надо сказать, что ребята выглядят круто и совершенно заслуженно могут получить место в Лиге Европы. Для этого надо победить «Саутгемптон». Добавляет куража и то, что болельщики возвращаются на лондонский стадион. Плюс в последних трёх домашних матчах «Вест Хэм» обязательно побеждает «Саутгемптон».
Ну а «Саутгемптон» на выезде играет плохо: девять поражений в 10 матчах. Думаю, «святые» сильно поменяются в следующем сезоне. А пока серьёзным оппонентом для «Вест Хэма» они не станут.
Это важный домашний матч, «европейский» матч. Поэтому «Вест Хэм» соберётся и победит».
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