«Вест Хэм» — «Саутгемптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ в Лондоне

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.71.

«Вест Хэм» круто играет дома. Только «Сити», «Челси» и «Тоттенхэм» набирают больше на своих стадионах в этом сезоне.



Вообще, надо сказать, что ребята выглядят круто и совершенно заслуженно могут получить место в Лиге Европы. Для этого надо победить «Саутгемптон». Добавляет куража и то, что болельщики возвращаются на лондонский стадион. Плюс в последних трёх домашних матчах «Вест Хэм» обязательно побеждает «Саутгемптон».



Ну а «Саутгемптон» на выезде играет плохо: девять поражений в 10 матчах. Думаю, «святые» сильно поменяются в следующем сезоне. А пока серьёзным оппонентом для «Вест Хэма» они не станут.



Это важный домашний матч, «европейский» матч. Поэтому «Вест Хэм» соберётся и победит».