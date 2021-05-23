«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: где покажут, смотреть онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 11.15. Ставки на ничью принимаются за 6.60.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.30.