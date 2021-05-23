«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: где покажут, смотреть онлайн, прямая трансляция матча АПЛ
Поделиться
23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 11.15. Ставки на ничью принимаются за 6.60.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.30.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 23 мая 2021
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:14
-
06:59
- 22 мая 2021
-
19:00
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:45
-
12:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам