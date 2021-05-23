«Вальядолид» — «Атлетико»: результат матча Примеры, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче заключительного 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1.



На 18-й минуте хозяева вышли в контратаку, Плано получил передачу на ход на своей половине, прорвался в штрафную и пробил точно в ближний угол ворот. Форвард «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт на 57-й минуте: Анхель получил пас у радиуса штрафной, обыграл одного защитника и пробил с носка из-под второго.



На 67-й минуте гости перехватили мяч в центре поля и запустили в прорыв Луиса Суареса, который ударом из штрафной поразил цель.

Ставки на победу «Атлетико» принимались с коэффициентом 1.36: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1360 рублей. Ничья оценивалась в 5.70, успех «Вальядолида» — в 10.40.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.71, «обе забьют» — за 2.00, а точный счёт 2:1 в пользу мадридцев — за 9.00.