«Болонья» — «Ювентус»: где покажут матч в прямом эфире, смотреть онлайн, какой канал
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23 мая 2021 года состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех клуба из Болоньи оценён экспертами в 12.00. А ставки на ничью принимаются за 6.50.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Болонья» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.
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