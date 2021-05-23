«Лестер» — «Тоттенхэм»: где будет трансляция, во сколько начало матча, смотреть онлайн

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.95.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.56, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 5.00.