«Лестер» — «Тоттенхэм»: где будет трансляция, во сколько начало матча, смотреть онлайн
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23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.95.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.56, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 5.00.
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