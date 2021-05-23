«Реал» — «Вильярреал»: результат матча Ла Лиги, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

В заключительном 38-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» встретился с «Вильярреалом». Матч прошёл на стадионе «Альфредо Ди Стефано».
На 20-й минуте полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино получил мяч в районе 11-метровой отметки и лёгким ударом по центру ворот переиграл вратаря. На 56-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил мяч в сетку ворот соперника, но после консультации с системой VAR главный арбитр встречи отменил взятие ворот. На 87-й минуте Бензема всё-таки сравнял счёт, забив с передачи Родриго. На 90+2-й минуте Лука Модрич принес победу «королевскому» клубу.
Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.62: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1620 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 4.80, а победы «Вильярреала» — в 6.10.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.53, «обе забьют» — за 1.66, а волевая победа мадридцев — за 8.00. На точный счёт 2:1 в пользу «Реала» давали 8.40.
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