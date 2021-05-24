«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: результат матча 23.05.2021, кто выиграл, авторы голов

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Кристал Пэлас». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.



На 36-й минуте защитник хозяев Эндрю Робертсон навесил с углового, нападающий Роберто Фирмино сделал скидку во вратарскую, мяч отскочил к Садио Мане, который с близкого расстояния пробил Гуаиту.



На 74-й минуте Мохамед Салах отыгрался в «стеночку» с Жоржиньо Вейналдумом и выкатил отличную передачу на одинокого Садио Мане, мяч оказался в воротах рикошетом от ноги защитника «Криста Пэлас».



Ставки на победу «Ливерпуля» принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил 1200 рублей. Успех «Кристал Пэлас» оценивался в 18.30, ничья — в 9.30.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 3.70, «обе забьют — нет» — за 2.04, а гол в каждом тайме — за 1.55. На точный счёт 2:0 в пользу «Ливерпуля» давали 8.50.