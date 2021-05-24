«Вашингтон» — «Бостон»: результат 5-го матча серии, какой счёт, как сыграл Овечкин

В пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



В составе победителей забивали Давид Пастрняк и Патрис Бержерон (дважды). Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков.

Овечкин провёл на льду 25.08 (7.47 — в большинстве), нанёс четыре броска, совершил восемь силовых приёмов и завершил игру и показателем полезности «0».

Ставки на победу «Бостона» принимались с коэффициентом 2.31: выигрыш с 1000 рублей принёс бы 2310 рублей. Ничья оценивалась в 4.36, успех «Вашингтона» — в 2.81.

Тотал меньше 5.5 шайбы шёл за 1.82, тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.54. На точный счёт 3:1 в пользу «Брюинз» давали 15.50.