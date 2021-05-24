«Аталанта» — «Милан»: результат матча Серии А, какой счёт, как сыграл Миранчук

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:0.



На 43-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, реализовавший пенальти, назначенный за нарушение на Тео Эрнандесе. Кессье удался отличный удар низом с «точки» под левую штангу. В добавленное время Кессье оформил дубль, снова отличившись с пенальти. Перед этим был удалён полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон.



Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте, заменив Ремо Фройлера. Результативными действиями не отметился.

Ставки на победу «Милана» принимались с коэффициентом 2.89: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2890 рублей. Ничья оценивалась в 4.40, победа «Аталанты» — в 2.40.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.79, «обе забьют — нет» — за 2.95, удаление — за 3.80, а пенальти — за 2.30. На победу «Милана» со счётом 2:0 давали 19.0.