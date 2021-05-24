«Ланс» — «Монако»: результат матча Лиги 1, какой счёт, кто выиграл, как сыграл Головин
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В матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Лансом». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле всю встречу, результативными действиями не отметился.
Монегаски набрали 78 очков, заняли третье место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевали путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.
Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4650 рублей. Успех «Ланса» оценивался в 5.83, а успех «Монако» — в 1.62.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.69, «обе забьют — нет» — за 2.44, а «гол в каждом тайме — нет» — за 2.20. На тотал меньше 1.5 мяча давали 5.68, на точный счёт 0:0 — 22.0. Ставка в 1000 рублей принесла бы 22 тыс. рублей.
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