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Латвия — Италия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового этапа ЧМ-2021

Латвия — Италия: прогноз Павла Лысенкова на матч группового этапа ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира между Латвией и Италией.

Ставка: победа Латвии в первом периоде с форой (-1.5) за 2.60.

«Латыши на этом чемпионате мира победили Канаду в совершенно эпичном матче (2:0). Но потом в таком же эпичном стиле уступили Казахстану по буллитам (2:3 бул).

То есть сборная под управлением Боба Хартли удивила дважды — сначала приятно, потом — нет.

Все понятно с Италией. Там сама по себе сборная очень слаба. Так ещё основной состав массово полег из-за ковида перед чемпионатом мира, и итальянцы привезли в Ригу второй состав.

Поэтому поражения от Германии (4:9) и Норвегии (1:4) не должны никого удивлять.

Очень маленькие кэфы на победу Латвии — это очевидно…

Я бы в этом матче взял кэф 2.60 на то, что Латвия выиграет первый период с форой минус 1.5. Например, 2:0. Не жду, что латыши с таким соперником будут отсиживаться сзади. Тем более после обидного поражения от Казахстана — нужно идти вперёд и сразу создавать себе решающее преимущество», — сказал Лысенков.

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