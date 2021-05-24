Латвия — Италия: прогноз Максима Лебедева на матч чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Латвия — Италия.



Ставка: победа Латвии и ТМ 6.5 за 2.01.



«Если команда в двух матчах с соперниками, которые вряд ли попадут в плей-офф, а если даже и попадут, то лишь для того, чтобы тихо булькнуть в четвертьфинале, пропускает 13 шайб, то есть по шесть с половиной в среднем за матч, то расценивать такого соперника всерьёз не может даже сборная Латвии. Особенно сейчас, когда она гордо носит на себе лавровый венок укротителя родоначальников.



Вроде бы и Латвия, и Италия — соперники в целом из одной «весовой категории». Ну, пусть не из одной, но хотя бы из близлежащих. Однако у латышей, помимо родных стен, есть организация, причём достаточно неплохая. А у итальянцев пока не было обнаружено совсем ничего. Объективно «макаронники» уступают «лабусам» во всех линиях и по всем игровым компонентам. Где-то больше, где-то совсем незаметно, но все равно уступают. Итальянцы, конечно, могут пару периодов порасшибаться в лепешку, но на третий их не хватит точно. И если латыши к тому времени ещё не возьмут своего, то они доделают своё грязное дело в заключительной трети матча.



Поэтому тут, как ни крути, но спокойная победа хозяев чемпионата в достаточно низовом матче (то есть со счётом вроде того, с каким они обыграли канадцев), но при этом победа трёхочковая, то есть в основное время», — сказал Лебедев.