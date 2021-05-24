Германия — Канада: прогноз Александра Кожевникова на встречу ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Германия — Канада.
Ставка: победа Канады в основное время за 1.67.
«Канада после двух поражений будет рвать и метать, играть очень жёстко, грязно, агрессивно. Думаю, теперь они точно одержат свою первую победу на этом чемпионате мира с преимуществом в две-три шайбы.
Не знаю, конечно, как будет сегодня складываться встреча, но у меня такое ощущение, что после поражения во втором матче у них будет бешеное желание победить, огромная мотивация. В этой сборной хоть и второстепенные игроки, но для них всё равно важно себя показать.
Раньше они как начинали? Основное время заканчивалось счётом 0:0, а в овертайме побеждали. Сейчас же у них вариантов просто нет. Надо оправдывать тот факт, что их называют канадцами, поэтому в две шайбы выигрывать просто необходимо.
У сборной Германии тоже, кстати говоря, много адаптированных канадцев. В этом матче будет какое-то убийство. Если канадцы проиграют и сегодня, то вариантов не останется. Эта встреча для них станет предельной, поэтому кровь из носа им надо побеждать», — сказал Кожевников.
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