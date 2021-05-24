Чехия — Беларусь: прогноз Максима Лебедева на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Чехия — Беларусь.



Ставка: победа Чехии и ТМ 6.5 за 2.05.



«В нашей группе чехи со шведами загнали себя в угол. Но чехи-то ещё куда ни шло, они проиграли тем, кому проиграть, в принципе, можно. А в случае с нашей сборной так и вовсе незазорно. А вот шведы, уступив двум нижестоящим командам, видимо, решили сыграть в настоящую русскую рулетку. Не с одним патроном в барабане, а с пятью патронами в шестизарядном револьвере. Но о шведах мы отдельно поговорим в нашем соответствующем прогнозе, а вот от чехов нам сейчас не отвертеться.



Можно было, конечно, ещё раз сказать, что братья белорусы обречены, потому что их ждёт матч с загнанным в угол зверем. Но именно это я усиленно накаркивал перед матчем Беларусь — Швеция. Оказалось, что белорусы нормально справились с таким зверем, но справятся ли со вторым подряд, да ещё сутки спустя? Вопрос, конечно, интересный.



Костяк белорусской команды, тот самый, что приносит нужный результат, всё-таки достаточно возрастной. У чехов, конечно, тоже есть возрастные ребята, но чехи отдыхали на сутки больше — и теперь, с течением турнира, это становится всё более важно. Думаю, именно этот факт и станет определяющим в отчётном матче. Лидеры белорусов к концу матча «накушаются», и чехи в итоге смогут их додавить.



Итак, победа сборной Чехии в небогатом на заброшенные шайбы матче и, скорее всего, даже с минимальным преимуществом. Но при этом — в основное время», — сказал Лебедев.