Чехия — Беларусь: прогноз Александра Кожевникова на игру группового этапа ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Чехия — Беларусь.
Ставка: победа Чехии с форой (-2.5) за 2.01.
«Думаю, с преимуществом в три шайбы победит сборная Чехии, которая после двух поражений будет рвать и метать. В первом матче чехи уступили в упорной борьбе россиянам, а вот во втором как-то неожиданно проиграли швейцарцам, да ещё и с разгромным счётом.
Белорусы накануне одолели сборную Швеции, с которой непонятно, что происходит. Такое ощущение, будто шведам просто всё равно, что с ними будет. Они продают своих хороших хоккеистов, поэтому выступать за их цвета сейчас особо и некому. Нет достойных — все разбежались.
В этом предстоящем поединке чехи должны настроиться на белорусов и победить их. Конечно, для них это не самый сильный соперник, но выходить с мыслями обыграть на одном коньке тоже не стоит. Номинальные гости могут упереться, заковырять какую-нибудь шайбочку и засушить матч. Думаю, как минимум с преимуществом в одну шайбу сборная Чехии одержит победу», — сказал Кожевников.
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