Германия — Канада: прогноз Максима Лебедева на встречу группового этапа ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Германия — Канада.



Ставка: ничья за 4.95.



«Недавно прочитал разъяснение одного давным-давно устоявшегося в нашем языке словосочетания. Оказывается, в царской России для неквалифицированных рабочих (бурлаков, грузчиков и т.д.) выпекали специальные ржаные хлебцы стоимостью в одну копейку. Хлебец этот отличался тем, что имел хлебную же ручку, за которую можно было взяться грязными руками, а потом, съев хлебец, просто выбросить её. Но голодный работяга съедал хлебец и принимался за грязную ручку, оттуда и пошло устоявшееся впоследствии выражение «Дойти до ручки».



Не знаю, дошла ли до ручки сборная Канады, но то, что она находится где-то на пути, — это теперь уже непреложный факт. До третьего периода матча Канада — США я предполагал, что родоначальникам надо просто забить. Один раз. И их прорвёт. Ну, забили — и ровным счётом ничего не изменилось.



А у немцев-то всё нормально. Немцы-то в порядке — по крайней мере, на фоне команд второго-третьего эшелонов. С лидерами играть ещё не приходилось, но теперь вроде назвать Канаду лидером как-то рука не поднимается.



То есть в наличии все предпосылки для того, чтобы поставить на неожиданный результат, хотя на нынешнем чемпионате уже совсем непонятно, что является неожиданностью. Просто немцы подготовлены к чемпионату мира лучше, чем канадцы, — по крайней мере, пока. И этим они обязаны воспользоваться, тем более что и отдыхали на сутки больше «кленовых».



Поэтому ставлю на весёлую ничью в основное время с общим количеством шайб, приближающихся к десятку, а может быть, даже его и перевалившего. А второе очко Бундесманшафт уж как-нибудь извернётся набрать за пределами основного времени», — сказал Лебедев.