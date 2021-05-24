Словакия — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу хоккейного ЧМ-2021
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Сегодня, 24 мая, в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2021 по хоккею сыграют сборные Словакии и России. Начало матча — в 16:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Словакия — Россия.
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