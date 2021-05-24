Словакия — Россия: ставка Владимира Вуйтека на матч 3-го тура ЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч ЧМ-2021 Словакия — Россия.



Ставка: победа России и ТБ 4.5 за 1.57.



«Россия заслуженно обыграла Чехию. Хоть команда Брагина и играла лучше, тем не менее всё шло к ничьей. И в конце матча наша сборная допустила ошибку, которую на чемпионатах мира не прощают. Думаю, словаков Россия обыграет без проблем. Большинство, надо сказать, неплохо работало в первых двух матчах у россиян.



Сборная Словакии будет играть два дня подряд, в воскресенье она обыграла Великобританию. Да, победа по счёту не очень уверенная, но команда владела преимуществом и много моментов не использовали. Россия, это конечно, не британская сборная, поэтому только запредельный настрой и большое везение может помочь в этой игре словакам. По классу игроков россияне на голову выше Словакии, у словаков только одно звено способно играть на уровне против сильных соперников. Словаки неплохо катаются и играют в зоне соперника, но перед воротами соперника они не так опасны, не слишком точно бросают и очень непросто получается забрасывать шайбы.



Уже пару сенсаций случились на этом чемпионате. Считаю, что в этом матче россияне победят в основное время и неожиданности не будет. Словакия забить сможет и может быть даже не одну шайбу, но точно забьёт меньше, чем Россия. Не уверен, что победа будет обязательно крупной, словаки могут хорошо сыграть от обороны, забить в контратаках и побороться до конца», — сказал Вуйтек.