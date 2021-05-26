«Вильярреал» — «МЮ»: прогноз Александра Вишневского на финал Лиги Европы

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финальный матч Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Честно, я был очень удивлён тем, что натворил Унаи Эмери. Я был полностью уверен, что испанский тренер, бывший наставник «Спартака», спокойно сдаст последний матч в чемпионате Испании мадридскому «Реалу», чтобы сэкономить силы перед важной игрой, которая проводится в среду.



У «Вильярреала» были очень низкие шансы занять место выше седьмого и вместо Лиги конференций попасть в Лигу Европы. Но Эмери выставил всех своих лидеров и даже Рауля Альбиоля, играл и Жерар Морено. Что это дало? Они вели по ходу матча у «Реала», но затем пропустили два мяча и уступили, причём всё равно не поднялись бы выше 7-го места, так как «Бетис» и «Реал Сосьедад» выиграли свои матчи. В итоге «Вильярреал» зря потратил силы и уже вряд ли будет свежесть, которая могла бы быть перед матчем с «МЮ».



«Манчестер Юнайтед» играл в воскресенье, спокойно выставил против своего соперника второй состав. Спокойно выиграл. Мне кажется, Эмери ошибся с таким подходом. Это может помешать его команде. В любом случае на кону участие в Лиге чемпионов. Во-первых, на кону первый в истории «Вильярреала» трофей. Важнее Кубка Интертото «Вильярреал» ничего не выигрывал. Тогда в финале был обыгран «Атлетико», а в четвертьфинале победили «Спартак».



Сейчас «Вильярреал» рискует попасть в Лигу конференций — совсем непонятный турнир, финал которого будет играться в Албании. В Лиге Европы «Вильярреал» уже точно не сыграет. Если победит — то будет Лига чемпионов, если проиграет — то Лига конференций. На кону очень многое для испанского клуба.

Команда озорная, куражная, а Эмери — король этого турнира. Фаворитом у букмекеров является «Манчестер Юнайтед». Я же считаю, что и у «Вильярреала» есть шансы, но я не буду ставить ни на «Вильярреал», ни на «МЮ». Я поставлю на голы обеих команд. Коэффициент на это неплохой».