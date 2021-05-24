Словакия — Россия: результат матча ЧМ-2021, как сыграли, какой счёт, кто выиграл

Сборная России проиграла Словакии в матче чемпионата мира — 2021 по хоккею в Латвии. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу словаков.
На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.
Ставки на победу сборной Словакии принимались с коэффициентом 10.0: выигрыш с 1000 рублей составил бы 10 тыс. рублей. Успех России шёл за 1.35, ничья — за 6.70.
На тотал меньше 4.5 шайбы давали 2.53, на победа Словакии с форой (-1) — 13.0. Точный счёт 3:1 в пользу словаков шёл за 62.0.
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