Словакия — Россия: кто победил в матче ЧМ-2021, какой счёт, авторы голов

Сборная России проиграла Словакии в матче чемпионата мира — 2021 по хоккею в Латвии. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу словаков.



На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.



Ставки на победу сборной Словакии принимались с коэффициентом 10.0: выигрыш с 1000 рублей составил бы 10 тыс. рублей. Успех России шёл за 1.35, ничья — за 6.70.



На тотал меньше 4.5 шайбы давали 2.53, на победа Словакии с форой (-1) — 13.0. Точный счёт 3:1 в пользу словаков шёл за 62.0.